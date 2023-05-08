الولايات المتحدة تسجل 202 حادث إطلاق نار جماعى منذ بداية العام

جدة - نرمين السيد - أدت سبع عمليات إطلاق نار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما فى ذلك مذبحة فى مركز تجارى بمنطقة دالاس فى نهاية الأسبوع، إلى رفع إجمالى عدد عمليات إطلاق النار الجماعية فى الولايات المتحدة هذا العام إلى أكثر من 200، وفقًا لبيانات نشرها أرشيف عنف السلاح "GVA".





وبحسب البيانات التى نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين وقع 202 حادثة قتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر، بخلاف المهاجم، خلال العام الحالى وحده. وفى العام الماضى، سجل الأرشيف إجمالى 647 عملية إطلاق نار جماعى فى الولايات المتحدة.

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