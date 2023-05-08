وزير خارجية هولندا: الأردن حليف قوى لبلادنا وعلاقتنا به متميزة وتاريخية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "هويسكترا"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى ونقلته "القاهرة الإخبارية "، اليوم الاثنين، أنَّ هولندا تُثمن هذه العلاقات المتميزة فى ظل عالم يموج بالتقلبات والتحديات الكثيرة، بدءًا من الأزمة الروسية-الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الأردن لعب دورًا أساسيًا فى تسهيل إجلاء المواطنين الهولنديين من السودان عقب الاشتباكات التى اندلعت هناك.

ووجَّه وزير الخارجية الهولندى الشكر إلى الأردن والملك عبدالله للجهود التى بذلتها عمّان فى إجلاء الهولنديين بطريقة آمنة من السودان، موضحًا أنه ناقش مع نظيره الأردنى بعض الملفات المشتركة ودور بلاده فى التأمين والاستقرار الإقليمى.

ولفت إلى أن هولندا مستمرة فى دعم اللاجئين من خلال الاستثمار فى حمايتهم وتعليمهم وخلق فرص اقتصادية من أجل بناء مستقبل أفضل.

وذكر أنَّ الأردن وهولندا يواجهان العديد من التحديات من بينها تدفق اللاجئين، وزيارته إلى عمّان اليوم ولقائه نظيره الأردنى تأتى فى إطار الحوار البناء والمسائل الجيوسياسية بشأن عام، مؤكدًا أنهم قادرون على تحقيق النجاح وبناء الجسور بين البلدين من خلال التعاون فى المجالات كافة.