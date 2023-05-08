ترامب يرفض الإدلاء بشهادته فى قضية كاتبة تتهمه بالتشهير.. ABC‏ تكشف التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 09:29 مساءً - قالت شبكة ايه بي سي ان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لن يدلي بشهادته في قضية التشهير التي رفعنها ضده الكاتبة إي جين كارول.

ووفقا للتقرير رفض ترامب الإدلاء بشهادته، لكن القاضي لويس كابلان أعطى ترامب مهلة حددت نهايتها الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد لتقديم اقتراح لإعادة فتح القضية لغرض وحيد وهو الإدلاء بشهادته.

وتزعم الكاتبة إي جين كارول ، التي رفعت الدعوى في نوفمبر، أن ترامب شهّر بها وشوهها في منشور على موقع Truth Social من خلال وصف مزاعم اغتصابها بأنها "خدعة وكذبة"، قائلا إنها "ليست من نوعه المفضل".

ونفى ترامب ادعاء الكاتبة الأمريكية التي قالت إنه اغتصبها في التسعينيات وذكر الرئيس السابق أنها اختلقت القصة لزيادة مبيعات كتابها، كما أفاد بأن مزاعمها هي محاولات ذات دوافع سياسية لتشويه سمعته وحرمانه من البيت الأبيض.

وتسعى كارول للحصول على تعويضات مالية غير محددة وسحب تصريحات ترامب التي تزعم أنها تشهيرية.

ومن المتوقع أن يلقي كل جانب بيانات ختامية يوم الاثنين. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتهم القاضي هيئة المحلفين يوم الثلاثاء، يليه بدء المداولات.

تجري محاكمة هذا الشهر بينما يسعى ترامب للفوز بالبيت الأبيض للمرة الثالثة، بينما يواجه العديد من التحديات القانونية المتعلقة بهجوم 6 يناير، وتعامله مع المواد السرية بعد مغادرته البيت الأبيض فيما يعرف بقضية وثائق مارالاجو، ومحاولات محتملة للتدخل في انتخابات ولاية جورجيا عام 2020.