الرئيس الأوكرانى يصدر مرسوما للاحتفال بـ ”يوم أوروبا” فى 9 مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 09:29 مساءً - أصدر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مرسوما، يقضى بالاحتفال بـ "يوم أوروبا" فى التاسع من مايو من كل عام، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ونشر المكتب الرئاسي الأوكراني، المرسوم الصادر عن زيلينسكي، اليوم الاثنين، الذى جاء فيه أنه "اعتبارا من الغد، تحتفل أوكرانيا سنويا بيوم أوروبا في 9 مايو"، بحسب وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية.

وذكر المرسوم أنه "إدراكا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني، بهدف تعزيز وحدة شعوب أوروبا، وضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية، وإثبات الالتزام بالمُثُل والقيم الديمقراطية، ودعم المبادرات من الشباب والجمعيات العامة الأخرى، أقرر بموجب هذا الاحتفال بيوم أوروبا في أوكرانيا سنويا في 9 مايو مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".