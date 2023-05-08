الأمين العام للأمم المتحدة يدين نهب مجمع برنامج الغذاء العالمى بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش فى بيان إن معظم الوكالات الأممية وشركاءها فى "المجال الإنسانى، تأثرت بالنهب على نطاق واسع"، مؤكدا ضرورة قيام الأطراف بحماية واحترام العاملين والمرافق الإنسانية، بما فى ذلك المستشفيات.

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