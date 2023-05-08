رفع حالة التأهب بين وحدات الناتو الجوية بعد سلوك مفاجئ لمقاتلة روسية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بحلف شمال الأطلسى إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة الماضى، بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت فى دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف المسؤول، اليوم الاثنين، طالبًا عدم ذكر اسمه "رفعت وحدات الشرطة الجوية بحلف شمال الأطلسى حالة تأهبها استجابة لسلوك خطير من طائرة عسكرية روسية فى المحيط الجوى تجاه طائرة جوية بولندية تابعة لفرونتكس فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا"، وفق "رويترز". وذكر المسؤول أن الحلف "يقظ" وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.

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