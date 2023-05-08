العالم اليوم - معرض جماعي في غزة لإبراز المواهب الفنية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 11:16 مساءً - أحد عشر فناناً وفنانة من الرسامين والتشكيليين الشباب اجتمعوا خلال هذا المعرض الجماعي في غزة الذي أتاح لهم فرصة إبراز مواهبهم الفنية أمام الجمهور عبر وسائط متعددة في مجال الرسم والتصوير والنحت والتركيب من خلال برنامج وصلة للمنح الإنتاجية الصغيرة المنفذ من قبل مشروع "محترف شبابيك" للمرة الثانية .

وقال شريف سرحان، عضو مشروع "محترف شبابيك" في غزة: "فكرة وصلة هو أصلاً برنامج للمنح الصغيرة للفنانين الشباب من عمر 20 إلى اقل من 35، وهذا البرنامج يعطي فرصة كبيرة للفنانين لإنتاج أعمال فنية".

ولأن الفنان ابن بيئته فقد عكست هذه المساحة بما ضمته من انتاجاتٍ فنية شابة قضايا يومية ومشاريع ذات بعد فني إنساني جسدت واقع الحياة الصعب في غزة بما يحمله من تناقضات بين الألم والأمل والحزن والفرح .

من جانبها، قالت الرسامة ندى الخطيب: "أكثر ما أطمح له هو أن يرى صورة المخيم، ويرى تفاصيل الحياة داخل المخيم ".

دعم الفنانين الشباب عبر هذا النوع من المعارض الجماعية التي تقدم لهم منحاً مالية ومساحات فنية لتقديم أعمالهم بـأسلوب معاصر، يسمح لهم بالتواصل المباشر مع الجمهور لاستثمار أفكارهم وآرائهم في تطوير إنتاجاتهم الفنية.