البرهان لـ القاهرة الإخبارية: الدعم السريع نهب المؤسسات ومنازل المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: "إننا لا نتحدث حاليا عن العمل السياسى خلال تفاوضنا مع أى مبادرة لوقف الاقتتال فى السودان، لكن نتحدث فقط عن وقف القتال، ووقف العمليات العسكرية، ونتحدث عن عودة الطمأنينه للمواطنين".





وأضاف البرهان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ملف اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية آية لطفى، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "هذه الطمأنينه وهذه الاستقرار لن يعود فى ظل انتشار هؤلاء العصابات فى أسطح المنازل وداخل منازل المواطنين، معظم البنوك تم نهبها، والسفارات تم نهبها، ومؤسسات الخدمة العامة تم نهبها، حتى البعثات الدبلوماسية الاتحاد الإفريقى واليونيسيف والهلال الأحمر كله تم نهبه بواسطة عصابات الدعم السريع". وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: "المسألة الرئيسية الممتدة هى تمدد العناصر الإجرامية من قوات الدعم السريع إلى الأحياء السكنية، وهناك مجموعات موجودة فى الأحياء السكنية وتمارس الأعمال العنف والاغتصاب وكل فعل ذميم، تمارسه على المواطنين، وخروجهم من المناطق السكنية، وخروجهم من مناطق الخدمات هى الأسس الصحيحة لأى وقف إطلاق النار".

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