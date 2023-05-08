أمريكا تزيل معدات سرية من الدبابات التي ستسلمها لأوكرانيا لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 مايو 2023 11:23 مساءً - أفادت صحيفة USA Today بأن الولايات المتحدة ستزيل المعدات السرية من دبابات "أبرامز" التي سيتم تسليمها لأوكرانيا لمنع وقوعها في يد الجيش الروسي.

وقال الصحيفة: "هذه الدبابات القوية لن تكون قادرة على دخول ساحة المعركة لأشهر، بسبب حقيقة أنه يتم تعديلها لإزالة التقنيات الحساسة التي يمكن أن تقع في أيدي القوات الروسية".

وخططت الولايات المتحدة في البداية لتجميع دبابات "أبرامز" جديدة للأوكرانيين في أحدث تعديل M1A2، ولكن في وقت لاحق تقرر أخذ الدبابات من البنتاجون لتسريع عمليات التسليم. ومن المتوقع أن يتم نقلها بحلول الخريف.