أستراليا: الحوار الأمنى مع الهند وأمريكا واليابان لا يهدف لتحالف عسكرى

جدة - نرمين السيد - صرح المفوض السامى الاسترالى لدى الهند "بارى أو فاريل" اليوم الإثنين بأن الحوار الأمنى الرباعى الذى تشارك فيه بلاده مع الهند والولايات المتحدة واليابان لايهدف إلى تشكيل تحالف عسكرى، وإنما يهدف إلى العمل معا لكى تكون منطقة الاندو باسيفيك منطقة آمنة وحرة ومفتوحة ومزدهرة.





وأكد المفوض الاسترالى قائلا فى تصريحات صحفية " أنه ليست هناك نية لدى الشركاء فى الحوار الأمنى الرباعى لتشكيل تحالف عسكرى، وإننا نتطلع إلى القمة الرباعية التى سيعقدها زعماء الدول الأربع فى مدينة سيدنى الاسترالية يومى 23 و24 مايو لأنها ستكون فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة واليابان والهند ".

وأضاف قائلا " إن هذا العام سيكون مثيرا لإهتمام الشركاء فى الحوار الرباعى لأن الهند تستضيف فيه مجموعة العشرين، بينما تستضيف اليابان مجموعة السبع وتستضيف استراليا القمة الرباعية وتستضيف الولايات المتحدة منتدى أبيك للتعاون الاقتصادى بين دول آسيا والمحيط الهادى، ولذلك فإن الشركاء فى الحوار الأمنى الرباعى يتعاونون من أجل تشكيل عالم أفضل لنا جميعا".

ومضى قائلا " إننا نشارك فى وضع أجندة إيجابية تهدف إلى أن تكون منطقة الاندو باسفيك منطقة آمنة ذات سيادة ويتم الالتزام فيها بالقواعد، أما الذين لايلتزمون بالقواعد فإنهم سيعرضون أنفسهم للعزلة ".

وأشار المفوض السامى الأسترالى إلى أن بلاده تؤيد بقوة رئاسة الهند لمجموعة العشرين لأنها تدرك أهمية تحقيق نمو مستدام عبر أنحاء العالم، وأن الهند تركز على تحقيق هذا الهدف ولذلك فإن استراليا تعمل بجدية لمساعدة الهند على تحقيق ذلك.