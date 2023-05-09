الجيش السودانى: دمرنا 4 عربات مسلحة لـ الدعم السريع فى بحرى

جدة - نرمين السيد -

وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الجيش السودانى، أن قواته اشتبكت مع الدعم السريع فى منطقة بحرى ودمرت أربع عربات مسلحة ولاذ العدو بالفرار.

وتابع أن الموقف العملياتى مستقر فى جميع ولايات البلاد عدا بعض الاشتباكات مع الدعم السريع فى بعض أجزاء العاصمة.

وأشار الجيش السودانى إلى أن "الدعم السريع" قام اليوم بالتعدى على محطة جمارك الحاويات فى سوبا ونهب عدد كبير من محتوياتها ونهب مخازن يونيسف.

وأوضح الجيش السودانى أن "الدعم السريع" ما زال مستمر فى نهب البنوك والمحال التجارية وسرقة ممتلكات المواطنين فى أماكن تمركزاتها بـالخرطوم.

وأكدت القوات المسلحة السودانية تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولى الإنسانى وتدين الانتهاكات المتواصلة من الدعم السريع.

ودعت القوات المسلحة السودانية، الدعم السريع للاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، كما دعت أفراد الدعم السريع بالكف عن التمادى فى مؤامرة التمرد الفاشلة.

ولفت الجيش السودانى إلى أن قواته على استعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم فى حالة تسليمهم.