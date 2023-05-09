العالم اليوم - اليمن.. الزبيدي يعيد تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 01:19 صباحاً - أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي قراراً بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وجاء في القرار تعيينعبد الرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعه) نائباً لرئيس المجلس، وفرج سالمين محمد البحسني نائباً لرئيس المجلس، وأحمد سعيد بن بريك نائبا لرئيس المجلس

وفيما يلي ما رود في القرار الذي أصدره رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن:

صدر قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (2) لعام 2023م يومنا هذا الاثنين الموافق 8/5/2023م قضى بإعادة تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لتضم في عضويتها الآتي: ـ

عبدالرحمن صالح زين المحرمي (أبو زرعه) نائباً لرئيس المجلس

فرج سالمين محمد البحسني نائباً لرئيس المجلس

أحمد سعيد بن بريك نائباً لرئيس المجلس

عبدالله بن عيسى آل عفرار عضواً

عبدالرب أحمد النقيب عضواً

فضل محمد حسين الجعدي عضواً

علي عبدالله سالم الكثيري عضواً

عمرو علي سالم البيض عضواً

هيثم قاسم طاهر عضواً

كمال جواد محمد همشري عضواً

راجح سعيد علي باكريت عضواً

فادي حسن أحمد باعوم عضواًعلي هيثم علي الغريب عضواً

عيدروس محسن حسن اليهري عضواً

عبدالرؤوف حسن زين السقاف عضواً

علي ناصر لخشع عضواً

الخضر محمد السعيدي عضواً

محمد عبدالله الغيثي عضواً

عبدالرحمن جلال عبدالقوي محمد شاهر عضواً

عبدالعزيز عبدالرحمن الجفري عضواً

سالم علي سعيد القميري عضواً

يحيى غالب أحمد الشعيبي عضواً

مؤمن حسن علي السقاف عضواً

علي أحمد حسين أحمد الجبواني عضواً

عبدالناصر صالح محمد الجعري عضواً

محسن علي عبيد مقرراً لهيئة رئاسة المجلس

وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء أي تعيين سابق يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل إعلام المجلس.