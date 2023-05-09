الجيش الأمريكى: مطلق النار فى تكساس مفصول من الخدمة العسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكى اليوم الإثنين، إن المشتبه به فى عملية إطلاق النار داخل متجر تجارى فى ولاية تكساس "ماوريسيو جارسيا" قد تم إنهاء خدمته العسكرية بعد ثلاثة أشهر فى الجيش ولم يكمل تدريبه الأساسى فيه.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدثة باسم الجيش الأمريكى، هيذر هاجان، قولها إن جارسيا التحق بالجيش فى يونيو 2008 لكنه لم يحصل على الوظيفة المحددة فى التخصص المهنى العسكرى، مضيفة أنه لم يكن لديه أى نشرات أو جوائز خلال الفترة القصيرة التى قضاها فى الجيش.

ووفقاً لمسؤولة الجيش الأمريكى، تم فصل جارسيا بسبب ظروف صحية جسدية أو عقلية محددة، بينما أشار مسؤول دفاعى أمريكى آخر إلى أن جارسيا فصل بسبب حالة صحية عقلية.

وكان مسلح قد فتح النار فى مركز تجارى خارج دالاس يوم السبت الماضى، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح، وأصيب سبعة آخرون ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة فى حالة حرجة، بحسب السلطات المحلية.