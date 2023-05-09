جدة - نرمين السيد - وأصدر الجيش اللبنانى أمس ااثنين، بيانًا أكد فيه أنه توافرت معلومات، عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة فى منطقة تل الأبيض ببعلبك، موضحا أن قوة من الجيش نفذت تدابير أمنية فى المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فرد العسكريون على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى إصابة أحد المواطنين وعسكريين اثنين بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
وأوقفت القوة شخصًا مطلوبًا من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته فى إطلاق النار على الدورية، وضبط بحوزته سلاح حربى نوع كلاشنكوف وكمية من مخدر الحشيش والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربى نوع (P.K.S)، وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف، و3 قذائف أر بى جى، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.
وأشار البيان إلى أن المضبوطات سُلمت وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى: إصابة عسكريين اثنين ومواطن فى بعلبك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.