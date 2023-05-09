الجيش اللبنانى: إصابة عسكريين اثنين ومواطن فى بعلبك

جدة - نرمين السيد - وأصدر الجيش اللبنانى أمس ااثنين، بيانًا أكد فيه أنه توافرت معلومات، عن وجود سيارات تقوم بأعمال مشبوهة فى منطقة تل الأبيض ببعلبك، موضحا أن قوة من الجيش نفذت تدابير أمنية فى المنطقة، حيث تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، فرد العسكريون على مصادر النيران بالمثل ما أدى الى إصابة أحد المواطنين وعسكريين اثنين بجروح طفيفة، نقلوا على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وأوقفت القوة شخصًا مطلوبًا من الجنسية السورية للاشتباه بمشاركته فى إطلاق النار على الدورية، وضبط بحوزته سلاح حربى نوع كلاشنكوف وكمية من مخدر الحشيش والذخائر الحربية، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وعثرت داخلها على سلاح حربى نوع (P.K.S)، وسلاحين حربيين نوع كلاشنكوف، و3 قذائف أر بى جى، بالإضافة إلى كمية من الذخائر الحربية.

وأشار البيان إلى أن المضبوطات سُلمت وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.