الاتحاد الأوروبى يلغى حفل استقبال لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ألغى الاتحاد الأوروبى حفل الاستقبال الدبلوماسى الذى كان مقررًا فى تل أبيب للاحتفال بيوم أوروبا بسبب احتجاجه على مشاركة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير كممثل للحكومة الإسرائيلية، والذى يشتهر بمواقفه المتطرفة.





وذكر الاتحاد - فى بيان صحفى- "تم إلغاء الحفل لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التى يمثلها الاتحاد الأوروبى". وأوصى سفراء أوروبيون فى إسرائيل - وفق صحيفة "هآرتس"- بإلغاء الخطابات خلال حفل الاستقبال السنوى فى "يوم أوروبا" فى سفارة الاتحاد الأوروبى فى تل أبيب; بهدف منع "بن جفير" من إلقاء خطابه فى الحفل، الذى انتدبته الحكومة الإسرائيلية للمشاركة فيه. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة لإيفاد مندوب آخر غير "بن جفير" إلى الحفل، لكن السفراء تخوفوا من إصرار الوزير الإسرائيلى على الحضور إلى الحفل، وبالتالى قرروا إلغاءه.

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