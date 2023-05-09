العالم اليوم - الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافا لحركة الجهاد في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:22 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف أهدافا لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف أهدافا لحركة الجهاد في غزة

وأفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع في مدينة غزة ورفح جنوبي القطاع.

وقال مسعفون إن شخصا قُتل وأصيب أربعة في الضربة التي استهدفت منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

ونقلت رويترز عن مصدر في الجهاد إن الضربات استهدفت عددا من قادة الجناح العسكري للحركة.