أوكرانيا: روسيا تغلق ممر تصدير الحبوب مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية، قالت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية فى أوكرانيا، إن "روسيا أوقفت مرة أخرى مبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش"، مشيرة إلى أن هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية.

وأكدت أن السياسة الهدامة لروسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذى ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.

وتنتظر 90 سفينة التفتيش فى المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.

ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة أوديسا الإقليمية التابعة لجمعية الصليب الأحمر الأوكرانى أن مستودعا به مساعدات إنسانية من جمعية الصليب الأحمر الأوكرانى تم تدميره بالكامل فى منطقة أوديسا نتيجة قصف صاروخى.

وذكر المكتب الإعلامى للمنظمة، فى بيان، أنه نتيجة قصف صاروخى فى منطقة أوديسا وقع اليوم، تم تدمير المستودع المستأجر لمنظمة أوديسا الإقليمية التابعة لجمعية الصليب الأحمر الأوكرانى بمساحة 1000 متر مربع بشكل كامل، مشيرا إلى أن النيران دمرت المساعدات الإنسانية لمنطقة أوديسا فى المستودع.

وأضاف البيان أنه تم تعليق تقديم المساعدات الإنسانية وأنشطة بعض مشاريع منظمة أوديسا الإقليمية للصليب الأحمر الأوكرانى".

كما أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى أن القصف الصاروخى أدى أيضا إلى تدمير مركز ترفيهى فى المنطقة، ما أدى لتضرر عدة قواعد مجاورة وأكثر من 20 منزلاً ريفيًا، ومقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكانت القوات الروسية قد شنت هجومًا صاروخيًا على منطقة أوديسا من طائرات طيران استراتيجية بصواريخ روسية من نوع "Kh-22" أصابت مستودعاً لشركة أغذية ومنطقة ترفيهية على ساحل البحر الأسود، ما أسفر إلى مقتل حارس أمن المستودع.