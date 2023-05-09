تسجيل أول حالة حصبة فى أمريكا منذ عام 2019

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالحصبة لطفل فى ولاية "مين"، والتى تعد الأولى فى الولاية منذ عام 2019، منذ إعلان انتهاء الحصبة فى أمريكا فى عام 2000.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أصدر مركز "مين" للسيطرة على الأمراض والوقاية، بيانًا قال فيه إنه تلقى تقريرًا عن نتيجة إيجابية للإصابة بالحصبة لطفل تم تطعيمه ضد المرض الفيروسى، وأنه "يعتبر الطفل معديًا ويجب توخى الحذر".

ولم يكشف البيان عن عمر الطفل، رغم أن الأطفال دون سن الخامسة والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 20 عامًا هم من بين الأشخاص المعرضين لمضاعفات الحصبة.

ينتظر مركز السيطرة على الأمراض على مستوى الولاية الآن تأكيدًا من مركز السيطرة على الأمراض الوطنى ويعمل على إبلاغ الأفراد المعرضين للخطر فى هذه الأثناء.

ووفقًا لأحدث بيانات الحصبة المتاحة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية فى ولاية مين، والتى تمتد حتى نهاية عام 2021، ظهرت الحصبة آخر مرة فى الولاية فى حالتين فى عام 2019.

تم الإعلان عن القضاء على الحصبة فى الولايات المتحدة فى عام 2000، "بفضل برنامج التطعيم الفعال للغاية"، كما وصفه مركز السيطرة على الأمراض الفيدرالية.

وتم الإبلاغ عن إجمالى 10 حالات حصبة فى الولايات المتحدة اعتبارًا من 28 أبريل. فى عام 2019، ارتفع عدد الحالات إلى 1274 فى 31 ولاية، وهو أعلى عدد منذ عام 1992.

اعتبارًا من 28 أبريل 2023، تم الإبلاغ عن إجمالى 10 حالات حصبة على مستوى البلاد هذا العام. لوحظ تفشى مرض الحصبة فى ولاية أوهايو بدأ فى أواخر العام الماضى، مما أثار مخاوف بشأن انخفاض معدلات التطعيم.