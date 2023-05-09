العالم اليوم - صافرات الإنذار تدوي في كييف ومعظم الأراضي الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:22 صباحاً - أطلقت أجهزة الطوارئ إنذارات جوية في مدينة كييف ومعظم أجزاء وسط وشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، من فينيتسيا في الغرب إلى جميع المناطق الشرقية وجنوبا حتى خيرسون ومنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

تأتي هجمات الثلاثاء، بعدما أطلقت روسيا أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل عشرةأيام بعد فترة هدوء منذ أوائل مارس.

وقالت السلطات الأوكرانية، مساء الاثنين، إن روسيا أطلقت 60 طائرة مسيّرة انتحارية على أهداف أوكرانية، منها 36 في العاصمة كييف، وتم إسقاطها كلها، ومع ذلك أصاب الحطام عدداً من المباني، بينها مبانٍ سكنية، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وشب حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث أفاد مسؤولون بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا.

وبالتزامن من التصعيد الروسي، تحتفل موسكو، يوم الثلاثاء، بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بعرض في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكوب اللائمة فيه على أوكرانيا.