روسيا تعلق عمل مفاعلات محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - أعلن يفجينى باليتسكى، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا، تعليق عمل الوحدات فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية بسبب ما اعتبره استفزازات وإجراءات غير متوقعة من جانب نظام كييف.





ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال باليتسكى، أمس الاثنين، فى تصريحات: "إن مستوى المياه فى حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود"، مشيرا إلى أن المفاعل الخامس فى وضع الاستعداد".

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قد أعلن فى 5 مايو الجارى، أنه أحبط هجوم ضد أحد مدراء محطة زابوريجيا للطاقة النووية من قبل مجموعة مدعيا أنها تتكون من عملاء جهاز الأمن الأوكرانى".