روسيا تعلق عمل مفاعلات محطة زابوريجيا النووية

ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال باليتسكى، أمس الاثنين، فى تصريحات: "إن مستوى المياه فى حوض كاخوفكا قد ارتفع لأن كييف بدأت بتصريف المياه من السدود"، مشيرا إلى أن المفاعل الخامس فى وضع الاستعداد".
وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، قد أعلن فى 5 مايو الجارى، أنه أحبط هجوم ضد أحد مدراء محطة زابوريجيا للطاقة النووية من قبل مجموعة مدعيا أنها تتكون من عملاء جهاز الأمن الأوكرانى".
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