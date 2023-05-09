12 شهيدا و20 مصابا جراء غارات إسرائيلية استهدفت غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأن 12 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا، فيما أصيب 20 آخرين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.





وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إن عدد الشهداء مُرشح للزيادة، فى ظل وجود عدد من المُصابين، ووجود جثث تحت أنقاض مبانٍ تعرضت للقصف.

ودوت انفجارات مُتتالية فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض العديد من المواقع فى مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف.

ومن بين الشهداء ثلاثة قادة فى حركة "الجهاد الإسلامى" هم: جهاد غنام "62 عامًا"، وخليل البهتينى "44 عامًا"، وطارق عز الدين وهو أسير مُحرر من بلدة "عرابة" جنوب جنين.

وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلى، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التى لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذى سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التى ارتكبها فى غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى أعلن إغلاق معبرى "إيرز" و"كرم أبو سالم" بشكل فورى وحتى إشعار آخر.

وكشف موقع "404" الإخبارى الإسرائيلى عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وافق على عملية أسماها "الدرع والسهم" لاغتيال كبار مسؤولى "الجهاد الإسلامى" ومُهاجمة أهداف خاصة بالجهاد، يوم الجمعة الماضى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتلال يتحسب لرد من حركة "الجهاد الإسلامى" على اغتيال قادتها فى قطاع غزة، ويتوقع انطلاق رشقات صاروخية من القطاع على إسرائيل، وإن إسرائيل تستعد لأيام من القتال، على حد تعبيرها.

وذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من سكان المُستوطنات المحيطة بقطاع غزة "مستوطنات الغلاف" الدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر، فيما قررت بلدية "عسقلان" فتح الملاجئ فى جميع أنحاء المدينة، وإعلان حالة التأهب على أعلى مستوى فيها.

وأمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان مُستوطنات الغلاف بالبقاء بالقرب من الملاجئ، كما وردت تعليمات خاصة للمستوطنين بالبقاء على مسافة 40 كم من قطاع غزة.