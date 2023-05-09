الكرملين: كييف أصبحت منظما مباشرا للأعمال الإرهابية

جدة - نرمين السيد - انتقدت روسيا تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن استعدادها لقتل الروس فى جميع أنحاء العالم، واصفة إياها بأنها "وحشية" وأنها تشير إلى أن كييف لم تصبح راعية للإرهاب فحسب، بل أصبحت منظما رئيسيا للأعمال الإرهابية.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف مُعلقًا على بيان رئيس مديرية المخابرات الرئيسية فى وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، "هذا تصريح وحشى حقًا، وما قاله بودانوف هو تأكيد مباشر على أن نظام كييف لا يرعى نشاطًا إرهابيًا فحسب، بل هو منظم مباشر لهذا النشاط. فهذا البيان يعطى خاصية أخرى مهمة جدًا لنظام كييف".

وأكد أن روسيا تدين بشدة مثل هذه التصريحات، محذرا: "لدينا خدمات خاصة ستفعل كل ما فى وسعها وسط مثل هذه التصريحات، لا ينبغى أن يشك أحد فى ذلك".

وأضاف بيسكوف: "سنراقب اليوم عن كثب رد فعل العواصم الأوروبية وكذلك واشنطن - خاصة واشنطن - لأنه من الصعب للغاية تصور أن مثل هذه التصريحات الإرهابية من كييف يمكن أن تبقى دون إدانة، لذلك، سننتظر اليوم هذه الإدانات".

وشدد على أن "تصريح بودانوف هذا يؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية خاصة".