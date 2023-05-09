أوكرانيا تعتزم إطلاق صندوق بدعم من شركة أمريكية عملاقة

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن بيان أصدرته الحكومة أن إطلاق معهد وطنى للتنمية المالية الأوكرانية سيؤدى إلى جذب وتعبئة رأس المال العام والخاص لإعادة بناء البلاد باستخدام مختلف الأدوات المالية المبتكرة والتقليدية.
وعينت وزارة الاقتصاد مجموعة استشارية من شركة "بلاك روك" لتتولى مهمة تقديم المشورة لحكومة كييف بشأن إطلاق الصندوق بشكل مجانى، حيث تم اختيار عملاقة الاستثمارات الأمريكية بعد اجتماع تشاورى بين رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى ووفد من "بلاك روك".
بدوره، أشار رئيس مجموعة "بلاك روك" الاستشارية تشارلز هاتمى إلى أن جهود إعادة إعمار أوكرانيا ستخلق فرصًا كبيرة للمستثمرين للمشاركة فى تعافى الاقتصاد، مضيفا أنه لن يصبح من الممكن الحصول على التمويل اللازم إلا من خلال التعاون الوثيق بين رأس المال العام والخاص.
جدير بالذكر أن شركة "بلاكروك" هى شركة ادارة استثمارات أمريكية متعددة الجنسيات، يقع مقرها فى مدينة نيويورك، وتأسست عام 1988، كشركة لإدارة المخاطر. وتعد الشرطة أكبر مدير للأصول فى العالم، بإجمالى أصول تحت إدارتها تبلغ 10 تريليونات دولار، حسب إحصاءات يناير 2022. كما تعمل الشركة على الصعيد العالمى حيث تمتلك 70 مكتبا فى 30 بلدا وعملاء فى 100 بلد.
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