جدة - نرمين السيد - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال الوزير اليمنى: "ما تقوم به ميليشيات الحوثى الإرهابية من مداهمة لمنازل المواطنين، وهدمها على رؤوس ساكنيها، بما فيها منازل فئة مجتمع المهمشين ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الأراضى والعقارات فى حى عصر غرب العاصمة صنعاء، بمزاعم العثور على وصية بوقفها، جريمة تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات".
وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية التى لا تراعى الأوضاع الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب التى فجرها الانقلاب، تندرج ضمن مخطط الميليشيات الحوثية للتغيير الديمغرافى فى العاصمة صنعاء، عبر تهجير وتشريد السكان الأصليين فى مناطق حزام العاصمة بالقوة، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين لوقف أعمال السلب والنهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.