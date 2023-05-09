اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين لوقف أعمال السلب والنهب

جدة - نرمين السيد - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الوزير اليمنى: "ما تقوم به ميليشيات الحوثى الإرهابية من مداهمة لمنازل المواطنين، وهدمها على رؤوس ساكنيها، بما فيها منازل فئة مجتمع المهمشين ضمن حملتها الممنهجة للاستيلاء على الأراضى والعقارات فى حى عصر غرب العاصمة صنعاء، بمزاعم العثور على وصية بوقفها، جريمة تضاف لسجلها الأسود الحافل بالجرائم والانتهاكات".

وأضاف أن هذه الممارسات الإجرامية التى لا تراعى الأوضاع الصعبة للمواطنين جراء ظروف الحرب التى فجرها الانقلاب، تندرج ضمن مخطط الميليشيات الحوثية للتغيير الديمغرافى فى العاصمة صنعاء، عبر تهجير وتشريد السكان الأصليين فى مناطق حزام العاصمة بالقوة، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة.