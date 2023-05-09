إطلاق الإنذارات الجوية فى كييف وثلثى الأراضى الأوكرانية

وفى نفس السياق قال حاكم منطقة بلجورود، الواقعة على الحدود مع روسيا، إن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة، أمس الاثنين، فأصابت خمسة أشخاص على الأقل ودمرت منازل وخطوط كهرباء، بحسب "رويترز".
وأضاف الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق "تيليجرام" للمراسلة أن بلدة شيبيكينو بجنوب بلجورود قُصفت ثلاث مرات، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. وذكر أن مناطق أخرى تعرضت لنيران القصف.
وقال جلادكوف إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين طائرة مسيرة فى بلدة فالويكي. ولم ترد معلومات على الفور عن أى إصابات أو دمار لكن أجهزة الطوارئ تباشر عملها فى المكان.
وتابع جلادكوف أن القصف تسبب فى تضرر عدد من المنازل وكذلك مزرعة وبنية تحتية وخطوط كهرباء.
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