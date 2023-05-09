تعليق الدراسة والعمل فى غزة فى أعقاب القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مراسلتها من القدس، بأن السلطات الفلسطينية قررت تعليق العمل بمؤسسات غزة كافة وكذلك الدراسة، فى أعقاب القصف الذى شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلى.





وافادت المراسلة دانا أبو شميسة، بإعلان إسرائيل أعلنت حالة الاستنفار بسلاح الاحتياط، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا مجلس الدفاع للانعقاد خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أن وزير الأمن الإسرائيلى كشف عن خطط لمزيد من الاغتيالات، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يخطط لضرب مزيد من الأهداف بقطاع غزة.

ومن جهته، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى، بيانًا، قال فيه إنه ضرب أهدافًا للمقاومة فى غزة بهجوم جوى نفذه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأن 12 مواطنًا فلسطينيًا استشهدوا، فيما أصيب 20 آخرين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إن عدد الشهداء مُرشح للزيادة، فى ظل وجود عدد من المُصابين، ووجود جثث تحت أنقاض مبانٍ تعرضت للقصف.

ودوت انفجارات مُتتالية فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض العديد من المواقع فى مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف.