تقل مصريين وأجانب من بورتسودان.. وصول السفينة الحربية لميناء سفاجا

جدة - نرمين السيد - وبحسب موفد "القاهرة الإخبارية" فى سفاجا، فإن أفراد القوات المسلحة المصرية يقدمون دعمًا لوجيستيًا للعائدين المصريين والأجانب لسفاجا، موضحًا أن أكثر من 400 مصرى ورعايا أجانب آخرين وصلوا إلى سفاجا على متن السفينة الحربية المصرية قادمين من بورتسودان

كما أشار موفد القناة إلى أن أفراد القوات المسلحة المصرية يقدمون الدعم الصحى والغذائى للعائدين المصريين والأجانب، موضحًا أن السفينة الحربية المصرية تنفذ حاليًا عملية الإجلاء البحرية الأولى لرعايا مصريين وأجانب.