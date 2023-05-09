جدة - نرمين السيد - وبحسب موفد "القاهرة الإخبارية" فى سفاجا، فإن أفراد القوات المسلحة المصرية يقدمون دعمًا لوجيستيًا للعائدين المصريين والأجانب لسفاجا، موضحًا أن أكثر من 400 مصرى ورعايا أجانب آخرين وصلوا إلى سفاجا على متن السفينة الحربية المصرية قادمين من بورتسودان
كما أشار موفد القناة إلى أن أفراد القوات المسلحة المصرية يقدمون الدعم الصحى والغذائى للعائدين المصريين والأجانب، موضحًا أن السفينة الحربية المصرية تنفذ حاليًا عملية الإجلاء البحرية الأولى لرعايا مصريين وأجانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقل مصريين وأجانب من بورتسودان.. وصول السفينة الحربية لميناء سفاجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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