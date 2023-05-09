سلاح الجو الأوكرانى يشن 16 غارة على مواقع روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن تقرير الهيئة القول "خلال الساعات الـ24 الماضية، شن الروس 30 ضربة صاروخية و61 غارة جوية و89 هجوما من طراز ميلرز على مواقع قواتنا ومستوطنات مأهولة بالسكان، وتم تدمير المبانى السكنية الخاصة وأعيان البنية التحتية المدنية الأخرى وإلحاق أضرار بها، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات فى صفوف المدنيين".
وتابع التقرير أن روسيا تواصل تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا حيث خاضت معارك ضارية فى مدينتى باخموت ومارينكا، وفى المجموع، تم صد 42 هجوما خلال اليوم الماضى على مناطق محددة من الجبهة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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