الخارجية الفلسطينية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولى

واعتبرت الوزارة - فى بيان صحفى - هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة إسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة فى التعامل مع قضية شعبنا بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولى بتدخل عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحل السياسى التفاوضى للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ساحة الصراع.
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