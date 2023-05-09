رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت المتحدثة باسم فون دير لاين، قد أعلنت أمس، إن رئيسة المفوضية الأوروبية ستحتفل خلال زيارتها بـ"عيد أوروبا" مع رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكى، وستؤكد دعمها الراسخ لأوكرانيا.
يشار إلى أن فون دير لاين، كانت قد زارت كييف فى العديد من المناسبات منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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