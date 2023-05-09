صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 13 شهيدا وأكثر من 20 جريحا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ودوت انفجارات مُتتالية فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله. وتعرض عديد من المواقع فى مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف. وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلى، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التى لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذى سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التى ارتكبها فى غزة.

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