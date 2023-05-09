زلزال يضرب غرب اليابان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الهيئة القول "إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامى حتى الآن بينما بلغت شدة الزلزال 4 درجات على مقياس شيندو اليابانى المؤلف من 7 درجات".

وكانت السلطات اليابانية قد ذكرت الجمعة الماضية، أن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد، ما تسبب فى انهيار عدة مبان وانهيارات أرضية ومنخفضات طرق فى مدينة سوزو على طرف شبه جزيرة نوتو، لافتة إلى أنه حدثت أكثر من 50 هزة ارتدادية فى المنطقة بعد الزلزال الأول، وهو الأكبر فى سلسلة زلازل ضربت منطقة نوتو منذ ديسمبر 2020.

وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار" فى منطقة المحيط الهادئ الذى يسجل فيه نشاط زلزالى كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.