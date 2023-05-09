جوتيريش يدين نهب مجمع برنامج الأغذية العالمى فى السودان

جدة - نرمين السيد - أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نهب المجمع الرئيسى لبرنامج الأغذية العالمى فى العاصمة السودانية الخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى أحدث انتهاك لمرافق الأمم المتحدة الإنسانية منذ بداية الأزمة الدائرة منذ 15 أبريل الماضي.





وقال جوتيريش فى بيان صحفى، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن معظم وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاءها فى مجال الإغاثة تأثروا بعمليات النهب واسعة النطاق.

وجدّد الأمين العام التأكيد على الحاجة لأن تقوم الأطراف بحماية واحترام العاملين فى مجال الإغاثة والمرافق الإنسانية، بما فى ذلك المستشفيات.

وشدد جوتيريش على ضرورة حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية من أجل إنقاذ الأرواح، قائلًا إن:"احتياجات الشعب السوداني، العالق فى كارثة إنسانية، يجب أن تأتى فى المقام الأول".

ويتوقع برنامج الأغذية العالمى أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى السودان بنحو مليونين وخمسمئة ألف شخص، ليصل العدد الإجمالى إلى 19 مليونًا خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، فى حال استمرت الاشتباكات، وفق موقع الأمم المتحدة.