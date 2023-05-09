العالم اليوم - مطار دبي الدولي يستقبل أكثر من 21 مليون مسافر في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 10:23 صباحاً - قالت شركة مطارات دبي الثلاثاء إن حركة السفر عبر مطار دبي الدولي DXB تواصل النمو خلال العام الحالي، إذ استقبل خلال الربع الأول نحو 21.2 مليون مسافر، ليقترب بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة خلال الفترة نفسها في عام 2019 بنسبة 95.6 بالمئة.

وأوضحت أن حركة المسافرين عبر مطار دبي الرئيسي ارتفعت 55.8 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 95.6 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019. وسجل مطار دبي الدولي 66 مليون مسافر في عام 2022.

وبالأرقام المسجلة تمكن مطار دبي من الاحتفاظ بصدارته لقائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً في العالم للعام التاسع على التوالي.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إن الشركة عدلت توقعاتها لعام 2023 صعودا إلى 83.6 مليون مسافر مما يجعلها على "مسافة قريبة" من حركة المرور السنوية لعام 2019.

وأضاف "في ظل التطورات المهمة في قطاع السفر الدولي مثل المزيد من تيسير بروتوكولات السفر في الصين والذرى الموسمية السنوية المحلية القادمة والعطلات الاحتفالية فإن توقعاتنا للربع الثاني وبقية العام تبقى متفائلة".

أرقام وإحصائيات

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB إلى 21,256,489 مسافراً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 55.8 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام 2022، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019 عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية 7 ملايين مسافر.

وكان شهر مارس الماضي أكثر الشهور ازدحاماً خلال الربع الأول مع تسجيل 7.3 مليون مسافر، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاماً بعد يناير 2020 عندما وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB إلى 7.8 مليون مسافر.

يُذكر بإن مطار دبي الدولي DXB يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

أبرز وجهات السفر

قالت شركة مطارات دبي، إن الهند حافظت على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB بإجمالي 3 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 1.6 مليون مسافر، فيما احتلت كل من المملكة المتحدة وباكستان المرتبتين الثالثة والرابعة بإجمالي 1.4 مليون و1 مليون مسافر على التوالي.

كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من الولايات المتحدة (840 ألف مسافر)، وروسيا (729 ألف مسافر)، وألمانيا (628 ألف مسافر).

أما بالنسبة لأبرز وجهات المدن خلال الربع الأول من عام 2023، تصدرت لندن القائمة بإجمالي 890 ألف مسافر، تليها مومباي بــــــــ645 ألف مسافر، وكل من جدة والرياض بنحو 641 ألف و604 ألف مسافر على التوالي، بحسب بيان شركة مطارات دبي.

الشحن

وأوضح البيان أن خدمات الشحن المقدمة عبر مطار دبي الدولي DXB سجلّت حوالي 400,015 ألف طن من البضائع خلال الربع الأول، مسجلةً تراجع بنسبة 23 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 والتي بلغت نحو 519,555 ألف طن.

الرحلات الجوية

وصل عدد الرحلات الإجمالي عبر مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الأول إلى 100,840 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 23 بالمئة، وزيادة بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2019 والتي سجل المطار حينها حوالي 99,197 رحلة، في حين تجاوز عامل الحمولة (إشغال المقاعد) للربع الأول مستويات عام 2019، إذ وصلت إلى 80 بالمئة في مارس 2023، وارتفع عدد المسافرين لكل طائرة إلى 220 بزيادة قدرها 19.5 بالمئة.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي"لقد فاق أداء مطار دبي الدولي DXB خلال الربع الأول كل التوقعات، ليعكس الزيادة الكبيرة في الطلب التي نشهدها في أسواقنا الرئيسية.

ومع التطورات التي طرأت على قطاع السفر الدولي بما في ذلك تخفيف بروتوكولات السفر في الصين، وفترات الذروة السنوية لحركة السفر المحلية وموسم العطلات، فإننا متفائلون جداً بنتائج الربع الثاني وبقية العام. لذا، قمنا بتعديل توقعاتنا لحركة المسافرين لعام 2023 لترتفع إلى 83.6 مليون مسافر، الأمر الذي يضعنا على مسافة قريبة من الوصول إلى أرقام حركة السفر السنوية المسجلة في عام 2019".