العالم اليوم - 32 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 32 مليار دولار أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 10:23 صباحاً - قالت شركة أرامكو السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إنها سجلت صافي ربح في الربع الأول من العام الحالي بواقع 119.5 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار)، بالمقارنة مع 148 مليار ريال خلال نفس الفترة قبل عام، ما يمثل تراجعا نسبته 19.25 بالمئة.

وارتفعت الأرباح الصافية 3.75 بالمئة على أساس فصلي، أي بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، عندما سجلت أرباحا بواقع 115.22 مليار ريال سعودي (30.73 مليار دولار).

وكان متوسط توقعات المحللين لنتائج أعمال الفصل الأول من العام الجاري، يشير إلى تراجع الأرباح بنسبة 12.9 بالمئة لتصل إلى 33 مليار دولار، وفقا لتوقعات بلومبيرغ. في حين كانت تشير توقعات رويترز إلى تسجيل أرباحا صافية قدرها 30.6 مليار دولار.

وأوضح بيان الشركة، على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن إجمالي الإيرادات قد هبط بنسبة 10.6 بالمئة إلى 417.5 مليار ريال (ما يعادل 111.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 467 مليار ريال كانت قد حققتها في الربع الأول من 2022.

في غضون ذلك، أعلنت أرامكو السعودية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) عن الربع الأول 2023.

وعزت الشركة تراجع صافي أرباحها الفصلية على أساس سنوي بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام، والذي قابله جزئيا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.

أما على أساس فصلي فقالت الشركة إن سبب الزيادة يعود بشكل أساسي إلى انخفاض ضرائب الدخل والزكاة وانخفاض التكاليف التشغيلية وارتفاع دخل التمويل والدخل الآخر، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض أسعار النفط الخام.

وكان، عملاق صناعة النفط السعودي، قد أعلن الثلاثاء في بيان منفصل عن نيته اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء وذلك بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليًا وتنوي المحافظة عليها.

وقالت الشركة في بيانها إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50 بالمئة إلى 70 بالمئة من التدفقات النقدية الحرة السنوية وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية