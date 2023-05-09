وزير الدفاع الإسرائيلى يأمر باستدعاء قوات من الاحتياط

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية"، أمر وزير الدفاع الإسرائيلى باستدعاء قوات من الاحتياط.
وكان الهلال الأحمر الفلسطينى، قد أعلن اليوم الثلاثاء، وقوع 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس.
فيما أعلنت وزارة الصحة فى غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا.
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