الجيش الإسرائيلى يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة نابلس

جدة - نرمين السيد - وأصيب طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، منذ قليل، وقوع 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس.

كما أعلنت وزارة الصحة فى غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا.

وكانت انفجارات مُتتالية قد دوت فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض عديد من المواقع فى مناطق مختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف.