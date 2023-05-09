عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر بالقدس، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا، عبر مجموعات، جولات استفزازية فى باحات الأقصى. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى. وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت فى البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم.

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