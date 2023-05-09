نتنياهو ووزير الدفاع يجريان تقييما للوضع الأمنى بعد هجوم غزة

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه سيجريان تقييما للوضع الأمنى بعد الهجوم على غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، منذ قليل، وقوع 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس.

كما أعلنت وزارة الصحة فى غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا.

ودوت انفجارات مُتتالية فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرضت العديد من المواقع فى مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف.

وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلى، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التى لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذى سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التى ارتكبها فى غزة.