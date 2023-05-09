6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى وعشرات حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس

جدة - نرمين السيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، اليوم الثلاثاء، وقوع 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت وزارة الصحة فى غزة أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا.

ودوت انفجارات مُتتالية فى أرجاء القطاع الساحلى، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى استهدفت عددًا من المنازل والشقق السكنية فى مدينة "غزة" ومدينة "رفح" ومدينة "خان يونس" وسط القطاع وشماله.

وتعرض عديد من المواقع فى مناطق مُختلفة من رفح جنوبًا حتى "بيت حانون" شمالاً فى قطاع غزة للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد من هذه الأهداف التى تتعرض للقصف بشكل كثيف.

وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الإسرائيلى، وتعهدت بالرد عليه، ومواصلة المقاومة، مُشددةً على أن دماء الشهداء ستزيد من عزم المقاومة التى لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال الذى سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التى ارتكبها فى غزة.