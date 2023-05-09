جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، فقد دفع جيش الإحتلال الإسرائيلى بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء. فيما أصيب طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، فى وقت سابق من اليوم، وقوع 6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى، إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق خلال اقتحام نابلس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 12 و75 حالة اختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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