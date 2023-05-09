مستشار الرئيس الفلسطينى يطالب بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الرئيس الفلسطينى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إننا سنواصل العمل لإعادة الوحدة الوطنية، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى سوف يتآكل وينتهى أمام الدعم العربى. وكانت حصيلة إصابات الفلسطينيين قد ارتفعت إلى 12 حالة، إضافة إلى 75 حالة اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة نابلس. وبحسب القناة، فقد دفع جيش الإحتلال الإسرائيلى بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء. فيما أصيب طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس.

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