طائرات روسية تدمر جسرا نهريا للقوات الأوكرانية بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف الضابط الروسى - أنه فى اتجاه كراسنوليمانسكى، بالقرب من دونيتسك، استهدفت قواتنا بضربات نارية قوية، مناطق تمركز الأفراد والمواقع النارية، وهاجمت طائراتنا القاذفة جسرا نهريا عائما ومعاقل القوميين الأوكرانيين.
وأشار إلى أنه تمكنت وسائط الدفاع الجوى الروسية من تدمير قذيفة صاروخية من طراز هيمارس، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.
ولفت إلى تمكن وحدة استطلاع روسية من اكتشاف تنقلات لمجموعات استطلاع قتالية معادية فى منطقة تشيرفونوبوفسكى وفى غابة سيريبريانسكى، وتم استهداف هذه المجموعات المعادية بنيران الطيران والمدفعية، وتكبيدها خسائر كبير فى الأفراد والمعدات.
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