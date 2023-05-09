بوتين: روسيا تواجه حربا حقيقية ونريد مستقبلا يسوده السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العالم يشهد "نقطة تحول"، والغرب يريد تدمير روسيا، مؤكدًا أن شعوب الاتحاد السوفيتى ساهمت فى الانتصار على النازية.

وأكد الرئيس الروسى أن ذكرى النصر فى روسيا مقدسة ونقدر المقاتلين ضد النازية، لافتًا إلى أن هناك محاولات لتحريف نتائج الحرب العالمية الثانية، وأن النخب العالمية تحاول خلق الأزمات والمعارك القتالية، وتظهر حالة من العداء والكره لروسيا.

وتابع بوتين: "ننحنى لجميع أفراد الشعب الروسى فى ذكرى النصر"، مضيفًا: "نرى تحركات لعالم أكثر عدلا يسعى للتطور"