وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن حالة الطوارئ بمحيط قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن وزير الدفاع الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ بمحيط قطاع غزة، وهناك دوى انفجار فى شارع الشعف فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلى على غزة أسفر عن هدم العديد من المنازل.





وأضافت "أبو شمسية"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات بمواجهات بالأراضى المحتلة عقب استهداف قطاع غزة، وإسرائيل تغلق العديد من المحاور الرئيسية بمحيط قطاع غزة. وأكدت أن السلطات الفلسطينية تعلن عن حجم دمار هائل جراء قصف غزة، وحالة من الشلل لحركة النقل والمواصلات العامة وحركة البيع والشراء فى قطاع غزة، وهناك أنباء عن ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين جراء قصف غزة، موضحة أن القصف الإسرائيلى متصاعد ومستمر للعديد من أحياء قطاع غزة.

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