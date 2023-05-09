بوتين: المعارك المصيرية لشعبنا كانت دائما وطنية.. والغرب يريد تدميرنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، أن روسيا تواجه "حربا حقيقية"، ولكننا نريد مستقبلا يسوده السلام. وتابع بأن النخب العالمية تحاول خلق الأزمات والمعارك القتالية، كما أنها تظهر حالة من العداء والكره لروسيا. كما أكد أن هناك محاولات لتحريف نتائج الحرب العالمية الثانية، إلا أن المعارك المصيرية لشعبنا كانت دائما وطنية ومقدسة، مضيفا أننا ننحنى لجميع أفراد الشعب الروسى فى ذكرى النصر. واختتم بوتين كلمته بأن روسيا ترى تحركات لعالم أكثر عدلا يسعى للتطور، بحسب القناة الإخبارية.

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