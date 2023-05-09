الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للأطفال والنساء

جدة - نرمين السيد - أدان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلى الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطينى، والذى استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت فى قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس.





وقال أبو ردينة "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذى يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار". وأضاف "نحذر الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى فى التمادى بجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".

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