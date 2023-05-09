الهباش: الاحتلال الإسرائيلى سيتآكل أمام الدعم العربى ووحدة الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الرئيس الفلسطينى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إنهم ينتظرون من الأشقاء فى مصر والدول العربية أن يتدخلوا على قاعدة وهى إنهاء العدوان الإسرائيلى، موضحًا أن ما يجرى ليس حربًا بالمعنى التقليدى وإنما عدوان على الشعب الفلسطينى، متوقعًا إسناد حقيقى من الدول العربية.

وأضاف الهباش، أنهم سيواصلون العمل لإعادة الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنه عندما يتم إنهاء حالة الانقسام الوطنى يمكن أن يتدخل المجتمع الدولى لمواجهة العدوان الإسرائيلى.

وطالب مستشار الرئيس الفلسطينى بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى إسرائيل أمام القضاء، مشددًا على أن ما يحدث هو عدوان وليس اشتباك.

وأفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات إلى 12 حالة، إضافة إلى 75 حالة اختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة نابلس.

كما أعلنت وزارة الصحة فى غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا.