العالم اليوم - 13 قتيلا في غارات إسرائيلية على غزة وإصابات في نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:22 مساءً - ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، هم 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال و6 نساء، إلى جانب 3 من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، فيما بلغ عدد الإصابات في الاقتحام الإسرئيلي للبلدة القديمة في القس 12 إصابة.

ظهر مقطع فيديو طفلة فلسطينية تنادي والدها الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة هذا الصباح.

البت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

حملت الوزارة إسرائيل المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد، الذي يهدد بتفجير المنطقة بأكملها.

اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الفلسطينيين.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة بإدانة الغارات الإسرائيلية على غزة ومحاسبة المسؤولين عنها.

دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية إلى عدم السماح لإسرائيل بالتمادي في هجماتها المتواصلة. روسيا متحدثة باسم وكالة الانباء الروسية: "نتيجة الهجوم الاسرائيلي الليلة الماضية على قطاع غزة قتل مواطن روسي وزوجته وابنه".

البعثة الروسية في فلسطين: مقتل روسي خلال غارة إسرائيلية على غزة الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف 10 مواقع لإنتاج الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة.

بث الجيش الإسرائيلي لقطات للغارات التي استهدفت مواقع في القطاع.

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي باستدعاء قوات من الاحتياط.

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يجري تقييما للوضع مع قيادات الجبهة الجنوبية.

أشار إلى أن الجيش مستعد لجميع الاحتمالات.

طلبت إسرائيل من سكان مستوطنات غلاف غزة دخول الملاجئ.

القناة 12 العبرية: اسرائيل تجري محادثات مع مصر لمنع التصعيد ويتواصل مع اليونيفيل في لبنان لمنع إطلاق صواريخ من هناك. الضفة في الضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة البلدة القديمة في نابلس.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 12 فلسطينيا بالرصاص الجيش الإسرائيلي، من بينهم طفل.

دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو المدينة وقام بمحاصرة أحد المنازل.

ذكر مراسلنا أن مسلحين فلسطينيين استهدفوا قوة خاصة إسرائيلية بإطلاق النار وعبوات متفجرة داخل البلدة القديمة. القدس اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

أفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، في حين عززت شرطة الإسرائيلية من انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه. ردود الفعل دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وأكدت رفض مصر لمثل تلك الاعتداءات معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية المصرية من تأجيج الصراع وخروج الأوضاع عن السيطرة.

دانت وزارة الخارجية الاردنية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

دانت وزارة الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تسببت بمقتل فلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

استنكر البرلمان العربي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للوقف الفوري للعدوان.

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