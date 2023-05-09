العالم اليوم - أسهم صناعة الصلب تقود بورصة طوكيو لأعلى مستوى في 16 شهرا

انتم الان تتابعون خبر أسهم صناعة الصلب تقود بورصة طوكيو لأعلى مستوى في 16 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:22 مساءً - صعدت الأسهم اليابانية الثلاثاء وسجل المؤشر نيكي أعلى مستوى إغلاق في 16 شهرا مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة الصلب على خلفية أرباح قوية للشركات.

وصعد المؤشر نيكي 1.01 بالمئة إلى 29242.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير 2022. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2097.55 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2021.

وكان محضر اجتماع أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الذي عقد يومي 9 و10 مارس ونشر الإثنين، قد أظهر أن اقتصاد اليابان ينمو رغم ارتفاع أسعار السلع، مع توقع أعضاء مجلس السياسة النقدية استمرار ذلك،

وأضاف المحضر أن تحسُن سوق الوظائف ودخل الأسر من العوامل الأساسية وراء التعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للتضخم، قالت اللجنة إنها ستواصل التخفيف الكمي والكيفي للسياسة النقدية ما دام الأمر يتطلب ذلك لتحقيق هدف البنك المركزي للتضخم ليكون مستداما ومستقرا عند 2 في المائة.

أداء الأسهم

قفز سهم "جيه.إف.إي هولدنجز" 14.5 بالمئة مسجلا أكبر مكاسبه في 14 عاما بعدما توقعت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان زيادة الأرباح مع تعافي الطلب على السيارات.

وارتفع سهم "كاواساكي كيسن كايشا" 9.3 بالمئة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات وبعدما رفعت الشركة توقعاتها للتوزيعات.

كما ارتفع سهما "نيبون ستيل كورب" و"كوبي ستيل" أكثر من خمسة بالمئة لكل منهما.

وسجل مؤشرا شركات الصلب وتجارة الجملة أفضل أداء ضمن المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو، مقابل تراجع مؤشر شركات النقل الجوي الذي كان الخاسر الوحيد ضمن المؤشرات الفرعية وتراجع 0.54 بالمئة.